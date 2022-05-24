Серебряный призер Игр в Сиднее Байрамуков высказался против реорганизации республиканского колледжа спорта в Алматы

Сторонники сохранения республиканского колледжа спорта в Алматы провели пресс-конференцию, на которой изложили свою позицию.

«Еще есть время отмотать назад кулуарное решение. Призываем профильных руководителей подумать об этом ещё раз. В противном случае, будет очень глупо расформировывать РКС – это пагубно скажется на подрастающих поколениях. В нашем обращение к главе государства, мы четко отразили позиции», – сказал борец вольного стиля, серебряный призер Игр в Сиднее Ислам Байрамуков.

Ранее стало известно, что колледж реорганизуют в тренировочный центр для элитных спортсменов.

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