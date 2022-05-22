Алимханулы выиграл титул временного чемпиона WBO

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО) во втором раунде.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал двенадцатую победу на профи-ринге и стал «временным» чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО).

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