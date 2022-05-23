Рамазан Оразов: «Мы боремся за медали и сделаем все возможное ради нашей цели»

Полузащитник «Актобе» Рамазан Оразов рассказал о целях команды на сезон, а также поделился ожиданиями от предстоящих сборах национальной команды с новым главным тренером Магомедом Адиевым.

– Рамазан, «Актобе» возглавил Андрей Карпович. Что нового он уже внес в команду? Можно сказать, что тебе несколько легче, учитывая, что ты работал с ним в «Кайрате»?

– У каждого специалиста свои видение и требования, как к игровому, так и к тренировочному процессу. У Андрея Владимировича совсем другие тренировочные и теоретические занятия. Больше уделяем времени переходным фазам в игре, взаимопониманию в атаке и в обороне, а также работаем над завершением. В общем, могу сказать, что прибавилось много нового и интересного.

Касательно того, что работали вместе, не только мне, но и всем все доступно и понятно, каждый игрок знает, что от него требует тренерский штаб, и это хорошо.

– Победа над «Тоболом» в меньшинстве – казалось, что для вас это был очень важный эмоциональный подъем? И очень многие игроки отметили атмосферу стадиона, это действительно было впечатляюще?

– Да, получилась достаточно интересная игра для обеих команд, хорошо, что проявили характер и в меньшинстве удалось победить. А самое важное – это порадовать всех тех, кто пришел поддержать нас на стадионе, без такого заряда было бы еще сложнее, спасибо им!

Я, так же как и наши болельщики, наблюдал за игрой со стороны по причине перебора желтых карточек. Думаю, что им понравилось и вера в нас стала еще крепче. Конечно, для команды это эмоциональный подъем, и мы постараемся закрепить это.

– В целом, как оцениваешь старт нового сезона для «Актобе»? Может ли команда бороться за титул?

– Сезон длинный, и я думаю, все в наших руках, мы боремся за медали и сделаем все возможное ради нашей цели.

– Ты получил вызов в сборную – и снова знакомый для тебя тренер. Был ли разговор с Адиевым?

– С Мусаевичем мы виделись в столице, когда жили в одном отеле с «Шахтером», а также после игры с ними. Тогда мы просто пожелали друг другу удачи в дальнейших играх. Надеюсь оправдать доверие тренеров, поскольку играть за страну – большая честь и ответственность.

– Что ожидаешь от ближайших матчей сборной? Можно сказать, что мы должны брать очки с Азербайджаном и Беларусью и постараться навязать борьбу Словакии?

– Ожидаются хорошие и интересные матчи, с каждым соперником мы должны добывать очки, по-другому настраиваться нельзя.

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