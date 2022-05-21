Матч «Туран» – «Актобе» перенесен из-за пыльной бури в Туркестане

Матч 12-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу между «Тураном» и «Актобе» перенесен из-за пыльной бури в Туркестане. Об этом сообщила ПФЛК.

«В связи с экстремальными погодными условиями – пыльная бура и штормовой ветер, главный арбитр матча совместно с Администрацией Профессиональной лиги Казахстана приняли решение о переносе матча XII тура «Туран» – «Актобе» на другую дату. Дата матча будет определена позднее», – говорится в сообщении.

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