Юрий Михайлис после поражения от Германии: «Нам не хватает дисциплины»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Германии (4:5) на ЧМ-2022.

– Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому, и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит – удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше.

– Забиваем и пропускаем сразу же, почему так происходит?

– Соперник выпускает лучшую пятерку свою, где-то потеря концентрации с нашей стороны и получается, что пропускаем в следующей смене.

– В третьем периоде не видели Джесси Блэкера, еще по Кириллу Савицкому шайба попала... Что известно по их состоянию?

– Пока ничего неизвестно, врачи работают с ними. Позже будем знать результаты.

– У Аркадия Шестакова был отличный момент…

– Хороший, стопроцентный голевой момент, но, наверное, не хватило хладнокровия. В принципе делал все правильно – молодец.

– Завтра матч всего чемпионата?

– Да, самое главное восстановиться, отдохнуть и готовиться к следующей игре. Все будет зависеть только от нас, как мы будем игры. Если будем играть также, как в последние 4 игры, то результат придет.

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