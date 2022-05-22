Казахстан проиграл 6 матчей подряд на ЧМ по хоккею 2022 с общим счетом 14:29. Сборная вылетит из элитного дивизиона, если не обыграет Италию

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Сборная Казахстана проиграла шестой матч подряд на ЧМ по хоккею 2022.

Команда под руководством тренера Юрия Михайлиса уступила сборной Германии (4:5).

Казахстан проиграл все шесть игр в основное время – с общим счетом 14:29. Ранее на турнире сборная уступила Дании (1:9), Франции (1:2), Швейцарии (2:3), Канаде (3:6) и Словакии (3:4).

На данный момент Казахстан занимает восьмое место в группе A.

В заключительном матче группового этапа 23 мая сборная сыграет с командой Италии, которая занимает седьмое место в группе с одним очком после шести игр.

В случае поражения сборная Казахстана покинет элитный дивизион чемпионата мира. 

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