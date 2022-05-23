Али Алиев о победе над «Акжайыком» «Будто мы обыграли команду с верхней части турнирной таблицы»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч 12-го тура КПЛ против «Акжайыка» (2:0).

– Я хочу выразить всем ребятам, которые участвовали в этом матче, а также тренерскому штабу огромную благодарность за подготовку к этому матчу. Да, игра получилась сложной. Мы встретились с довольно с непростым соперником. Поверьте мне, команда «Акжайык» далеко не тот соперник, которого можно легко обыграть дома, а на выезде тем более. Они очень обученные и подготовленные. Как физически, так и тактически. Каждый игрок их команды знает, что делать. Поэтому, я эту победу считаю такой, будто мы обыграли команду, которая находится вверху турнирной таблицы.

По самой игре. Начало было довольно сумбурным. Ребята увидели сопротивление другого уровня. Те алгоритмы и тактические комбинации, которые мы в течение этого недельного цикла готовили. Нам было немного сложно реализовать. И я думаю, что это больше психологический момент. Забитый нами гол не опустил нерв игры, так как сам результат довлел над нами. Сами ребята чувствовали, что не хватает победного результата, чтобы раскрепоститься.

Во втором тайме, когда силы соперника начали их покидать, мы более или менее получили пространство. В этом пространстве мы лучше ориентировались и были моменты, которые возникали один за другим. Скорее это заслуга тех игроков, которые вышли на замену. В конце матча соперник простил один момент, который был результатом нашей небольшой потери концентрации. Таким образом ребята уверенно довели матч до победного результата

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