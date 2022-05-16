Матчи 11-го тура КПЛ посетили 40 620 болельщиков. Это рекорд сезона

Матчи 11-го тура КПЛ посетили 40 620 зрителей.

Самой популярной игрой стала встреча между «Астаной» и «Кайратом» – 12 500 болельщиков.

«Актобе» – «Тобол» - 11 800;

«Тараз» – «Акжайык» – 5 000;

«Атырау» – «Кызыл-Жар» – 4 120;

«Аксу» – «Туран» – 3 700;

«Шахтер» – «Ордабасы» – 3 000;

«Мактаарал» – «Каспий» – 500.

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