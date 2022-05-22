«Кызыл-Жар» обыграл «Акжайык». Обзор матча

«Кызыл-Жар» в 12-м туре Olimpbet-Чемпионата РК дома победил «Акжайык» (2:0).
Голы забили Дорич и Жиан Мартинс.
- Дата проведения
- 22 мая, 12.00, «Астана Арена»
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Кызыл-Жар –
Лобанцев, Живкович, Мурачев, Есимов, Гурман, Зорич, Бушман, Нкололо, Подио, Жиан Мартинс, Козлов.
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Акжайык –
Шустиков, Сикач, Омаров, Абдрахманов, Стаменкович, Сапанов, Бадоян, Каленчук, Антипов, Рафаэл Сабино, Имнадзе.
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