«Кызыл-Жар» обыграл «Акжайык». Обзор матча

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«Кызыл-Жар» в 12-м туре Olimpbet-Чемпионата РК дома победил «Акжайык» (2:0).

Голы забили Дорич и Жиан Мартинс.

Кызыл-Жар – Акжайык 2:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 мая, 12.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
Кызыл-ЖарЛобанцев, Живкович, Мурачев, Есимов, Гурман, Зорич, Бушман, Нкололо, Подио, Жиан Мартинс, Козлов.
АкжайыкШустиков, Сикач, Омаров, Абдрахманов, Стаменкович, Сапанов, Бадоян, Каленчук, Антипов, Рафаэл Сабино, Имнадзе.

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