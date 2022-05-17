Фан-клуб «Кайрата» призвал Бердыева поставить атакующий футбол или уйти в отставку

Группа болельщиков «Кайрата» обратилась к руководству алматинского клуба.

«Все мы разочарованы последней игрой команды против «Астаны» (6:0), и игрой «Кайрата» под руководством Курбана Бердыева в целом.

Когда болельщики требуют атакующий футбол, наш главный тренер ссылается на Маки Баньяка, якобы из-за его отсутствия команда не может сыграть в атакующий футбол.

Но, в прошлом сезоне имея в составе Дугалича, Алипа и того же Баньяка, он начинал прививать свой оборонительный футбол в команду, и мы проиграли несколько матчей из-за этого… вспомнить тот же матч против «Карабаха» в гостях….

Курбан Бекиевич, конечно мы вас уважаем, но, «Кайрат» – это команда доминирующая, а не оборонительная.

Поставьте атакующий футбол, если не хотите отказаться от вашей идеи, пожалуйста, подайте на добровольную отставку», – говорится в заявлении AlatauFans (орфография и пунктуация сохранены).

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