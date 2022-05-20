Защитник «Жальгириса» Динмухаммед Кашкен отказался от вызова в молодежную сборную Казахстана.

«Хотел бы выразить огромную благодарность Кайрату Жумабековичу за вызов в молодежную сборную, но я вынужден отказаться, так как у меня немного игрового времени в клубе, и я не хочу подводить ни главного тренера, ни нашу страну. Играть за сборную – это большая честь и ответственность для каждого игрока. Желаю нашей сборной только побед», – написал футболист в сторис.

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