Кашкен впервые вышел в стартовом составе «Жальгириса»

Защитник молодежной сборной Казахстана Динмухаммед Кашкен впервые вышел в стартовом составе литовского «Жальгириса».

Он сыграл против «Нептунаса» из Клайпеды в Кубке Литвы и был заменен на 76-й минуте матча.

«Жальгирис» из Вильнюса, возглавляемый казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, на выезде минимально обыграл соперника благодаря голу Йосипа Тадича и вышел в четвертьфинал турнира.

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