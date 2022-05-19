Кашкен впервые вышел в стартовом составе «Жальгириса»

Теги Йосип Тадич Жальгирис Вильнюс сборная Казахстана U-21 Владимир Чебурин Sports.ru - Казахстан Динмухамед Кашкен Спорт Казахстана

Защитник молодежной сборной Казахстана Динмухаммед Кашкен впервые вышел в стартовом составе литовского «Жальгириса».

Он сыграл против «Нептунаса» из Клайпеды в Кубке Литвы и был заменен на 76-й минуте матча.

«Жальгирис» из Вильнюса, возглавляемый казахстанским специалистом Владимиром Чебуриным, на выезде минимально обыграл соперника благодаря голу Йосипа Тадича и вышел в четвертьфинал турнира.

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