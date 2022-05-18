Юрий Михайлис: «Голову не повесили, играли до конца»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис ответил на вопросы после поражения от Швейцарии (2:3).

– Хороший матч, с хорошим настроением команда выходила, видно, что заряжены на победу и каждый игрок отдавался в каждом игровом моменте. Команда настроилась на эту игру и вышла с настроем побеждать, а не проигрывать. Хорошие моменты создавали, могли забить и забили, но пропустили ненужный гол третий. Но голову не повесили, играли до конца, отквитали одну шайбу. Штурм в конце не удался, подустали игроки. Надеюсь, что тот настрой, который был сегодня, будет и в следующей игре.

– Забиваем в меньшинстве, некая особенность в игре?

– Просим ребят, чтоб играли активно и в каких-то моментах получается контратака. Опять же соперник больше играет на атаку и теряет позиции.

– Смотрели игру Италии?

– Все команды хорошие, активно в хоккей играют, так что будем готовы к ним.

– Были отскоки, швейцарцы забивали в таких ситуациях, почему у нас таких не случается?

– Так получается. Отмечу, что Шутов сегодня здорово сыграл, команду держал в игре, постоянно помогал, выручал. Молодец, хорошо сыграл сегодня.

– Разные результаты получаются в сравнении с прошлым годом?

– Да тогда в связи с коронавирусом и подготовка у всех была неполноценная, не приехали многие хоккеисты из-за океана, плюс не было давления – никто не вылетал. Сейчас есть давление, мы сбросили сегодня этот груз ответственности и играли совсем в другой хоккей.

– Но в большинстве не все получается?

– Опять у нас те бригады, что были в Латвии отличаются. Одного игрока не хватает, пары защитников и большинство очень сложно наладить. Один игрок отсутствует – тяжело наиграть те схемы, которые мы планировали и которые играли. Не получается, рисунок есть, броски должны быть.

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