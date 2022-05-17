ЧМ по хоккею. Казахстан против Швейцарии

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Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Швейцарией в третьем матче чемпионата мира.

Старт в 23:20 по Нур-Султану.

Посмотреть игру можно по Qazsport.

Таблица здесь.

Сочи – Рубин 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
18 августа, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Мевля, 1:1 – 68, пенальти Игнатьев, 1:2 – 76 Макаров, 2:2 – 85 Нобоа, 3:2 – 90 Миладинович.
СочиДжанаев, Новосельцев, Мевля, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Нобоа, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаозиньо (Руденко, 72), Полоз (Заболотный, 40).
РубинДюпин, Уремович, Бегич (Тарасов, 83), Старфельт, Самошников, Абильгор, Евтич, Бакаев (Макаров, 73), Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Игнатьев (Коновалов, 83).
Предупреждения:
Бегич (12), Самошников (42), Уремович (90), Бахтияров (90), Маммана (90).

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