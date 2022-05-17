ЧМ по хоккею. Казахстан против Швейцарии

Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Швейцарией в третьем матче чемпионата мира.
Старт в 23:20 по Нур-Султану.
Посмотреть игру можно по Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 18 августа, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 1:0 – 44 Мевля, 1:1 – 68, пенальти Игнатьев, 1:2 – 76 Макаров, 2:2 – 85 Нобоа, 3:2 – 90 Миладинович.
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Сочи –
Джанаев, Новосельцев, Мевля, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Нобоа, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаозиньо (Руденко, 72), Полоз (Заболотный, 40).
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Рубин –
Дюпин, Уремович, Бегич (Тарасов, 83), Старфельт, Самошников, Абильгор, Евтич, Бакаев (Макаров, 73), Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Игнатьев (Коновалов, 83).
- Предупреждения:
- Бегич (12), Самошников (42), Уремович (90), Бахтияров (90), Маммана (90).
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