Николай Костов: «Каспию» еще рано говорить о задачах. Мы – очень скромный клуб»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал матч с «Мактааралом» (1:2) в 11-м туре КПЛ.

– «Мактаарал» нанес нам очень серьезный удар, потому что мы не были готовы к такому результату. И вообще такая игра... Нам надо переосмыслить, как мы продолжим. Потому что игра, она повторяется. Мы идентичным образом проиграли «Аксу» (0:2). Классический вариант: выходим, очень много брака в середине поля, качество передач тоже критично. Гол получаем, потом начинаем двигаться, паниковать, что можем проиграть эту игру. Разница с матчем против «Аксу» в том, что в этой игре мы сравняли счет и просто быстро пропустили второй гол. Это поломало нашу команду и дало дух «Мактааралу». Они заслуженно победили, потому что бегали, боролись. Единоборства они выиграли, естественно. Поздравляю «Мактаарал» и желаю удачи!

– Какие задачи у «Каспия» на этот год?

– Нам еще рано говорить о задачах. Мы – очень скромный клуб. Задачи нужно вместе с руководством обсудить, на каких условиях работаем, как будем двигаться. Тогда и сможем объявить.

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