«Мактаарал» – «Каспий»: где смотреть

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«Мактаарал» дома принимает «Каспий» в 11-м туре КПЛ. Начало матча в 18:00 по времени Нур-Султана.

Таблица здесь.

Мактаарал – Каспий
Дата проведения
15 мая, 15.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча

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