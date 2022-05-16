Стойлов опроверг информацию о переговорах с «Тоболом»

Станимир Стойлов не будет тренировать «Тобол».

«Тобол» — не мой клуб. В Казахстане я — из «Астаны». Это неправда», – заявил болгарский специалист.

Ранее в медиа появилась информация, что тренер «Левски» может возглавить костанайский клуб.

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

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