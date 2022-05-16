Станимир Стоилов может возглавить «Тобол»

Портал KazFootball.kz сообщил, что «Тобол» может возглавить экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана Станимир Стойлов.

«Руководство костанайцев вышло с предложением на специалиста, но Стойлов даст окончательный ответ после завершения сезона в Болгарии», пишет источник.

В данный момент болгарский тренер работает с софийским «Левски», завоевав Кубок Болгарии. Контракт специалиста действует до 2024 года.

Ранее костанайскую команду покинул Александр Москаленко, объявивший об уходе после поражения от «Актобе».

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