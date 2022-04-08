Президент лиги AMC Fight Night назвал дату реванша Дазаев – Буторин

Президент лиги AMC Fight Night Камил Гаджиев рассказал о вызове казахстанца Дазаева и примерном сроке их реванша с Буториным:

«Буторин залетел в клетку, но Дазаев его опередил. Макс шел в клетку, чтобы вызвать Гойти. Но Дазаев, как он признался позже, увидел и понял, что если не сыграет на опережение, то потом уже Буторин будет играть первую скрипку, зацепил микрофон и пошел по тяжелой. Считаю, что Гойти заслуживает хороших денег за этот бой, как и Макс. Сейчас Рамадан, потом Гойти будет месяц восстанавливаться, и начиная с конца мая этот бой может состояться».

Напомним, что первый бой Гойти Дазаева и Максима Буторина завершился досрочной победой актюбинца.

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