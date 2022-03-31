Куат Хамитов готов вернуться в ММА

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов через социальные сети обратился к своему сопернику Марифу Пираеву после победы того в ПОП-ММА:

«Хватит драться со всякими проходимцами, единственный достойный бой – это наш реванш». На что Мариф ответил согласием и предложил для начала схватку по грепплингу. «Кажется, мне придуется вернуться ради этого боя», – заключил «Найман»

Ранее Хамитов заявлял о завершении карьеры

У «Актобе» – лучшая форма сезона, «Каспий» снова в лидерах, а «Атырау» и «Аксу» поделили третью строчку

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«Все понимают, что у нас не те результаты, которые ждут». Аслан Дарабаев о переходе в «Астану», футболе Благоевича и неудачном старте

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