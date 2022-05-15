ЧМ по хоккею 2022. Казахстан сыграет с Францией

Сборная Казахстана сыграет со сборной Франции во втором матче на групповом этапе ЧМ в Финляндии. Начало матча в 19:20 по времени Нур-Султана.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazsport.
Первые матчи обе сборные проиграли: казахстанцы датчанам (1:9), а французы словакам (2:4)
- Дата проведения
- 15 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
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