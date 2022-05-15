ЧМ по хоккею 2022. Казахстан сыграет с Францией

сыграет со сборной Франции во втором матче на групповом этапе ЧМ в Финляндии. Начало матча в 19:20 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Qazsport.

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