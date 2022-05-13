Юрий Михайлис: «Кто на данный момент хорошо выглядит физически, те и попали в заявку сборной»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис дал комментарий о заявке команды на ЧМ в Хельсинки.

– Кто на данный момент хорошо выглядит физически, те и попали в заявку. Даррен с каждой тренировкой все лучше и лучше, и к началу чемпионата мира будет готов. По Жене Рымареву жаль, получил повреждение. Мы планировали его в большинстве задействовать, в первой бригаде. Умный парень. Но получил травму во второй игре против Латвии и не сможет сыграть на чемпионате мира. Неприятный момент случился, когда он ударился в борт. Думаю, все нормально будет, восстановится к старту сезона.

По Эмилю Нургалиеву и Дмитрию Гренцу: конечно, хотелось бы оставить их на чемпионате мира, но заявка всего 25 человек. Они не попадают в это число. Скажу, что парни хорошо играют и будут прогрессировать. Думаю, на следующий сезон они будут в сборной.

– Дмитрий Гренц уже во второй раз вызывается на сборы и вновь не попадает в основную заявку?

– Я скажу, что у Димы все есть, единственное – в скорости, в движении нужно добавить. И главное, больше борьбы выигрывать. Как центральный нападающий, он умный, техничный парень, раздает хорошие передачи, но в обороне еще работать и работать.

– Иван Степаненко тоже ощутимая потеря?

– Ваня тоже получил травму в первой игре против Латвии. Для нас потеря, мы его планировали ставить на лидирующие позиции. На сборах в Нур-Султане здорово тренировался, был готов к играм и физически в том числе.

По Батырлану Муратову я уже говорил – техничный нападающий, но турнир быстротечный и пока он не вписывается в первые два звена. Спасибо большое нашим молодым ребятам ребятам: Муратову, Максиму Мухаметову, Денису Каратаеву и вообще всем молодым игрокам, кто принимал участие на всех этапах сборов. Спасибо, что откликнулись, старались, проявляли себя очень энергично, где-то нам этот заряд придал уверенности. От этих игроков шла энергия, они заводили команду своим напором молодежным. Думаю, они тоже пройдут сборы в «Барысе» и будем дальше направлять в сборную.

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