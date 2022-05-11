Президент ПФЛК Шох: «Вижу перспективы развития футбола в Туркестане»

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох с рабочим визитом посетил город Туркестан, где ознакомился с работой футбольного клуба «Туран», посетил стадион «Туркестан-Арена», где свои матчи проводит два клуба OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, а также ознакомился с темпами строительства футбольной Академии в Туркестане.

«В Туркестане я был еще школьником в 70-х годах, когда мы ездили на экскурсию в Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи. Сейчас я увидел совсем другой город – современный, зеленый, с пятизвездочными отелями, туристической инфраструктурой. Что для нас важно, появился международный аэропорт, новый современный стадион, газон в отличном состоянии. Созданная инфраструктура соответствует европейским требованиям и в будущем позволит им принять матчи турниров под эгидой UEFA. Знаю, что в прошлом году были проблемы с дренажем, но сейчас поле близко к идеальному. Верю и надеюсь, что на примере «Туркестан-Арены», подобные стадионы появятся и в других регионах нашей страны, во всяком случае жители Казахстана, наши болельщики хотят этого и заслуживают. Сейчас в городе строится современная база с пятью полями, гостиницей. По словам Бауыржана Абдубаитова, который понимает огромную социальную значимость футбольной инфраструктуры и вложил в это строительство собственные средства, база будет еще лучше, чем «БИИК» в Шымкенте. Детей, желающих заниматься футболом действительно много, но нужно дать им шанс для этого, построить инфраструктуру, чем сейчас и занимаются в Туркестане. По обязательному плану моих поездок, встретился с детскими тренерами, пообщался с руководителем детского футбола Савой Ковачевичем. Мне понравилась концепция Академии, которая в себя вмещает не только селекцию и развитие юных футболистов, а первой задачей ставит развитие и подготовку детских тренеров. Никакая инфраструктура не решит проблему, если не будет качественных тренерских кадров. Я вижу хорошие перспективы в развитии футбола в Туркестане. Хочу сказать теплые слова в адрес Акима области Умирзака Естаевича Шукеева, хоть нам не удалось познакомиться лично, так как он из-за занятости не смог присутствовать на матче «Туран»- «Шахтер», он уделяет очень много внимания развитию футбола в регионе, именно с его помощью был построен стадион, выделена земля под строительство базы и сейчас проводятся все коммуникации к строящейся Академии. Мы встретились с руководителем местной Федерации Хакимом Кушкалиевым, который озвучил мне грандиозные планы по развитию массового и детского футбола. Мне импонирует его позитивный настрой. Хочу подчеркнуть правильный подход к руководству клуба у директора ФК «Туран» Айбека Тлеужана. Он – молодой, амбициозный менеджер, который самостоятельно провел переговоры с руководством «Air Astana» о заключении инвестиционного контракта с «Fly Arystan». И сейчас команда летает бесплатно на все выездные матчи. В перспективе, партнеры клуба готовы увеличить контракт, и перевозить бесплатно дублирующий и молодежные команды клуба. Это хороший пример того, как необходимо привлечение честных инвестиций в футбольные клубы. Это современный подход», – подвел итоги своей поездки Рохус Шох.

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