Рохус Шох: «В Павлодаре Аким поставил задачу сделать клуб прозрачным в финансовом плане»

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох с рабочим визитом посетил Павлодар.

В ходе визита Рохус Рохусович ознакомился с актуальным состоянием футбольной инфраструктуры города: объектами внимания стали стадион «Жулдыз», база «Sport City», в структуру которого входит крытый манеж, а также Центральный стадион, на котором прошел матч 9-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана «Аксу» – «Каспий». Также руководитель Лиги встретился с ветеранами павлодарского футбола и тренерами футбольного центра. «Я удовлетворён инфраструктурой, построенной для детско-юношеского футбола в регионе. В городе есть футбольный манеж, что очень важно для северных регионов — у детей есть возможность круглый год оттачивать свое мастерство. Я поделился с коллегами своими видением, что на базе этой инфраструктуры можно построить академию с интернатом и возможно тренировочную базу для клуба, сделав большой футбольный кластер. Возможно, есть необходимость построить еще одно поле. Также прошла живая встреча с тренерами футбольного центра на стадионе «Жулдыз», который оснащен качественным искусственным полем. Мне импонирует, что во всех регионах у детских тренеров есть решение по имеющимся проблемам, мы стараемся с ними выстроить диалог, важно раскрыть тренеров, настроить их на честный и открытый разговор. Особо приятно было встретиться с ветеранами павлодарского футбола, с которыми я знаком не один десяток лет, а с руководителем программы молодежного футбола Ойратом Садуовым мы знакомы около 40 лет, когда он еще совсем молодым парнем был приглашен в «Кайрат». Он — квалифицированный специалист, который сейчас занимается развитием детского футбола в Павлодаре. Уверен, что его опыт в качестве футболиста и тренера будет полезен клубу. Перед матчем познакомился с Акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым. Отрадно, что в Павлод аре, как и в других регионах, где мне уже удалось побывать, Аким активно интересуется футболом. Абылкаир Бактыбаевич ходит почти на каждый матч, посещает тренировки, всегда на связи с директором клуба, тренерским штабом, футболистами. Мы с ним долго разговаривали, обменялись мнениями о развитии футбола в регионе. Думаю, болельщики должны быть благодарны Акиму за то, что после неприятной ситуации с «Иртышом», благодаря его усилиям в город вернулся большой футбол. Тем более в Павлодаре большие футбольные традиции, если вспомнить времена СССР, то сразу на ум приходит «Трактор», который гремел в первой советской лиге и Кубке Союза. В целом мне нравится, как выстроена работа в футбольном клубе «Аксу», привлечены молодые менеджеры, которые знают и любят футбол, а самое важное, что Аким ставит задачу сделать так, чтобы клуб прогрессировал и был прозрачным в финансовом плане. Глава области хочет развивать инфраструктуру, в ближайшем будущем планирует построить академию. Так же есть понимание, что такому большому и северному региону необходим еще как минимум один манеж в области, возможно в Аксу или Экибастузе. Что касается Центрального стадиона, то порадовал качественный искусственный газон, оснащенный подогревом. При этом хотелось бы отметить, что стадион, мягко говоря, морально устарел, но его можно и нужно привести в порядок в первую очередь для удобства и безопасности зрителей. В общем, есть над чем работать и что совершенствовать», – прокомментировал итоги поездки Рохус Шох.

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