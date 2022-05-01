Чемпионат Казахстана по футзалу. «Рахмет» сыграет с «Кайратом», «Каспий» против «Атырау» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Рахмет» – «Кайрат» – 14:00

«Каспий» – «Атырау» – 14:00

«Аят» – «Байтерек» – 17:00

«Окжетпес» – «Актобе» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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