Кашкен дебютировал за «Жальгирис». Футболист перешел в литовский клуб 6 марта

Теги Кубок Литвы Жальгирис Вильнюс Джюгас Владимир Чебурин Sports.ru - Казахстан Динмухамед Кашкен Спорт Казахстана

Вильнюсский «Жальгирис» в 1/16 финала Кубка Литвы дома обыграл «Джюгас» (3:1).

22-летний защитник молодежной сборной Казахстана Динмухаммед Кашкен дебютировал за свой клуб, выйдя на поле на 81-й минуте.

Кашкен перешел в «Жальгирис» 6 марта 2022 года в качестве свободного агента. 

Отметим, с января 2021 года команду тренирует казахстанский специалист Владимир Чебурин.

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