Главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов в преддверии матча отборочного раунда Евро-2023 против Шотландии дал комментарий о подготовке своей команды.

«Думаю, что подготовка проходит нормально. Все, как планировали, все условия для нас созданы. Все ребята приехали, кроме пары ребят — Александр Широбоков из Москвы и Динмухаммед Кашкен из «Жальгириса», есть проблемы у них с тем, чтобы добраться сюда. Они приедут завтра-послезавтра. Считаю, что все идет по плану. У ребят хорошее настроение, все настроены на работу. Посмотрим, на обе игры наша задача — победа.

Первая товарищеская игра пройдет против сборной Кыргызстана. В первую очередь, для нас эта игра будет подготовкой к игре с Шотландией. С точки зрения тактики хотим опробовать некоторые моменты и донести их до ребят. Конечно, сейчас у нас только стартовал чемпионат и, думаю, подготовка идет хорошо, потому что у многих ребят есть игровая практика. В «Кайрате» играют четыре-пять наших игроков, также в «Таразе» столько же наших футболистов. У нас есть еще восемь дней до игры.

С точки зрения физической подготовки, в июне ребята были на учебно-тренировочном сборе, там сыграли много матчей и сейчас вы видите в первых турах многие молодые ребята выходят на поле», — сказал Нурдаулетов.

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