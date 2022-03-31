Динмухамед Кашкен об игровом времени в «Жальгирисе»: «Тренер сказал, что в будущем я еще наиграюсь»

Защитник молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен рассказал о своем переходе в литовский «Жальгирис».

– После подписания контракта с «Шахтером» мне позвонил главный тренер «Жальгириса» Владимир Николаевич Чебурин. Он сказал, что давно за мной наблюдает и хочет видеть меня в своей команде. Для меня, как для молодого игрока, это большая мотивация и большая ответственность, тем более – играть в Европе. Конечно, всегда хочется играть в европейском чемпионате, прогрессировать. Я выбрал этот путь, потому что так можно показать себя на хорошем уровне именно в Лиге чемпионов, ведь «Жальгирис» всегда доходит до стадии плей-офф в еврокубках.

– А как отреагировало на это руководство «Шахтера»?

– Руководство, конечно, не ожидало этого. Я уже хорошо вливался в команду, полностью прошел сборы. Конечно, спасибо руководству «Шахтера», что спокойно меня отпустили и ничего не потребовали, хоть и были расстроены. Хотел бы выразить большую благодарность президенту клуба Адилету Назарбаевичу, что быстро отреагировал и отпустил меня в другой клуб. Расторгли контракт по обоюдному согласию.

– Уже успел побывать в Литве, погулять по городу?

– Да, я буквально две недели там был. Немного погулял по городу, но в будущем еще успею посмотреть город. Конечно, потренировался с командой. Коллектив очень хороший, но я еще не успел освоиться в команде, нужно еще немного времени. Проблем с языковым барьером нет. Есть ребята, которые говорят на русском языке – Мантас Куклис и капитан Саулюс Миколюнас. В принципе, я неплохо владею английским языком.

– Прошло чуть меньше месяца с твоего перехода, но ты еще ни разу не попадал в заявку. С чем это связано?

– Я разговаривал с главным тренером, он сказал, что мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться в команде, почувствовать философию. В «Жальгирисе» совсем другая философия, не как в казахстанских клубах. Эта команда всегда играет на победу и удержание мяча. У Владимира Николаевича очень много тактики, и пока надо освоиться. Тренер сказал, что в будущем я еще наиграюсь, так как у меня есть два года контракта с клубом. Все впереди.