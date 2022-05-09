Мазяр: «Я когда пришел сюда работать, то сказал, что команды, которые будут играть против нас, будут рады ничьей»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр прокомментировал матч 10-го тура КПЛ против «Мактаарала» (0:0).

«По самоотдаче футболистов претензий нет – претензии только по результату. Второй тайм команда играла в меньшинстве, закрылась. «Мактаарал» приехал за ничьей и забрал ее. При насыщенной обороне было тяжело вскрывать зоны, поэтому мы выпустили тройку атаки – Бадоян, Имнадзе и Антипов, но в итоге не дошло до взятия ворот.

Я когда пришел сюда работать, то сказал, что команды, которые будут играть против нас, будут рады ничьей, а наши болельщики будут расстроены тем, что мы сыграли вничью. Я хотел бы посмотреть, что было два года назад, и как болельщики радовались бы этой ничьей. Я понимаю, мы тоже хотим побеждать. Критика – это положительный для тренера момент, но хотелось бы, чтобы критиковали меня, а не футболистов. Нас ждут три выезда, и будем стараться биться за результат», – сказал Мазяр.

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