«Акжайык» – «Мактаарал»: где смотреть

«Акжайык» в 10-м туре Olimpbet-Чемпионата РК принимает «Мактаарал». Начало матча в 15:00 по времени Нур-Султана.

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