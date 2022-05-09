И.о. главного тренера «Шахтера» Емельянов: «Возникало ощущение, что мы вышли на игру с какой-то боязнью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» Константин Емельянов прокомментировал матч 10-го тура КПЛ против «Турана» (0:2).

«Мы настраивали команду на эту игру, готовились к сопернику, но возникало ощущение, что мы вышли на игру с какой-то боязнью. Мы допустили много ошибок с работой мячом в начале матча, вроде бы, так не давили на ребят. Но эти ошибки давали повод на дальнейшее продолжение матча. Когда ты ошибся первый раз, второй, третий четвертый, из-за этого начинает теряться уверенность в своих силах. Думаю, что в начале матча это сыграло нам в плохую службу. К сожалению пропустили и сделали достаточно много ошибок. В перерыве поговорили, вышли на второй тайм, оказали какое-то давление на соперника, в какой-то степени прижали их к воротам, но ничего из этого не выжали, и в такой безобидной ситуации ошиблись и привезли себе второй мяч. Думаю, что этот второй мяч предрешил исход матча. Понятно, что хотели переломить исход матча, сделав замену в атаке, но не смогли.

Поговорим с ребятами, но на следующий матч нам нужно выходить по-другому. Так, как мы играли с «Тоболом» и сегодня – это небо и земля, очень большая разница. Не знаю чем это связано, но может из-за погоды, так как мы не играли в такой духоте. Приедем, поговорим и будем настраиваться к следующему матчу», – сказал Емельянов.

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