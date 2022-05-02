Экс-наставник «Оренбурга» Емельянов будет тренировать карагандинский «Шахтер» (Vesti)

Российский тренер Константин Емельянов будет исполнять обязанности главного тренера карагандинского «Шахтера». Об этом сообщил Vesti.kz.

На минувшей неделе Магомед Адиев расторг контракт с клубом. В ближайшее время Адиев будет официально представлен в качестве главного тренера сборной Казахстана.

До конца мая 52-летний Емельянов будет тренировать «Шахтер» вместе с экс-капитаном клуба Андреем Финонченко. Параллельно руководство будет искать нового главного тренера.

В качестве игрока Емельянов выступал за владивостоксий «Луч», омский «Иртыш» и «Газовик» (Ижевск). Затем специалист 12 лет работал в структуре «Луча», а после тренировал «Оренбург».

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