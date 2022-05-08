«Каспий» – «Актобе»: где смотреть

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«Каспий» в 10-м туре Olimpbet-Чемпионата РК принимает «Актобе». Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Таблица здесь.

Каспий – Актобе
Дата проведения
8 мая, 14.00, «Жас Канат»
Онлайн матча

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