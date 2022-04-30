Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Михайлис о вратарях: «Бояркин у нас травму получил. У Шутова и Румянцева есть шансы»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис на пресс-конференции поведал о ситуации с вратарями национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2022 в Финляндии.

— Кто будет первым номером сборной?

— Скажем так, все ребята стараются. Пока мы смотрим. У каждого есть шансы. У Шутова есть. Бояркин у нас травму получил. Сейчас доктора посмотрят и скажут по нему.

Румянцев опять играет и очень прилично выглядит. В прошлом сезоне он был лучшим вратарем [чемпионата Казахстана], в этом году он опять показывает хорошие результаты и надежную игру в воротах. Так что, будем еще смотреть.

— По Бояркину какой прогноз?

— Пока не знаю. У нас врачи смотрят, контролируют его, и уже, наверное, в ближайшие дни скажут по нему.

— У Бояркина, наверное, самый большой опыт на чемпионатах мира?

— Да, больше всего доверия было к нему на прошлом чемпионате. Но я скажу, что Шутов не хуже, и даже одна игра с «Ак Барсом» показала, что он умеет играть против мощных команд.

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