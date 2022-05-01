В матче «Каспия» и «Атырау» произошла потасовка. Актаускому клубу могут быть наложены санкции

Скандалом завершился футзальный матч чемпионата Казахстана между «Каспием» и «Атырау». На данный момент обе команды ведут борьбу в чемпионате за третью строчку турнирной таблицы.

В предпоследнем туре регулярного чемпионата в Актау прибыл действующий серебряный призер «Атырау».

К 32-й минуте встречи гости вели в счете 1:2, и накал страстей на площадке закипал. Сначала за грубую игру получил предупреждение Нурабек Кабылбаев из «Каспия» и Витиньо из «Атырау» за неспортивное поведение. Затем действия перешли за площадку и желтых карточек удостоились администратор «Каспия» Нуржан Султангазиев и главный тренер гостей Жаксылык Байсариев.

Матч был прерван на 30 минут, в связи с агрессивным и неспортивным поведением работников администрации «Каспия», которые своим поведением провоцировали на противоправные действия болельщиков на соперников и официальных лиц матча.

Судейско-инспекторский состав, вместе с правоохранительными органами сумели остудить пыл конфликтующих и продолжить игру. МФК «Каспий» могут быть наложены серьезные санкции.

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