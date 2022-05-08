Болельщики «Ордабасы» выбежали на поле после матча с «Астаной». Клубу может быть наложен штраф.
Матч проходил в Шымкенте, общее количество зрителей составило 9500 человек.
Напоминаем, что матч закончился минимальной победой гостей со счетом 1:2.
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