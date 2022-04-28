Матч «Ордабасы» – «Кайрат» в Шымкенте (2:1) стал самым посещаемым в 8-м туре КПЛ.

На игру пришли посмотреть 6 500 зрителей.

Посещаемость тура:

1. «Ордабасы» – «Кайрат» (2:1) – 6 500 зрителей;

2. «Тобол» – «Астана» (1:1) – 3 000 зрителей;

3. «Каспий» – «Шахтер» (4:0) – 3 000 зрителей;

4. «Тараз» – «Актобе» (3:0) – 3 000 зрителей;

5. «Акжайык» – «Аксу» (0:1) – 1 700 зрителей;

6. «Туран» – «Атырау» (0:0) – 1 000 зрителей;

7. «Кызыл-Жар» – «Мактаарал» (0:0) – 250 зрителей.

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