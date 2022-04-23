Экс-игрок «Тараза» Эривалду обратился к Президенту РК Токаеву в связи с долгами

Бывший полузащитник «Тараза» Эривалду обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, МИД РК Мухтару Тлеуберди, акиму Жамбылской области Нуржану Нуржигитову, генпрокурору РК Берику Асылову в связи с долгами клуба перед игроком.

Эривалду рассказывает, что уже «полгода ждет расчета, уже обратился в ФИФА, но клуб не желает выплачивать ему положенное, ежедневно кормят «завтраками».

Эривалду сыграл 5 матчей за таразцев в сезоне 2021.

Матчмейкер Naiza о подборе соперников топовым бойцам, секретах составления карда и вариантах боев для Рахмонова

Шестой тур КПЛ – бомба: триллер в матче «Тобола» и «Кайрата», поражение «Астаны» и неожиданное лидерство «Каспия»

Казахстанских спортсменов часто засуживают в Европе: в 2015-м дзюдоист Раков наказал португальца за отказ пожать руку, но соперник подал протест и оспорил победу