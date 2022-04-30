Появились видео о задержании кортежа президента НОК РК Кулибаева. Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал ситуацию

В сети появилось видео с задержанием «кортежа Тимура Кулибаева». Видео с «кортежем» прокомментировала пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

«29 апреля текущего года в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қорғау – Опасный водитель» согласно базы данных на планшете программой АПК Қорғау сотрудниками полиции выявлен водитель автомашины Audi А8, которым в течение 40 дней были допущены 32 административных нарушения, зафиксированной камерами Сергек», – сказано в сообщении.

В виду того, что согласно статьи 893 КРКобАП сроки добровольного исполнения постановления о наложении штрафа не истекли, водитель был уведомлен по 30-ти нарушениям посредством Казпочты. Также на месте дано уведомление по двум дополнительным нарушениям.

С водителем проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен. Сопровождающая автомашина Lexus остановилась самостоятельно и после уехала вместе с Audi.

Тимур Кулибаев – зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент НОК Казахстана.

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