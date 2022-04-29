«Актобе» рассматривает кандидатуры Карповича и Байсуфинова

По информации Sports.ru Казахстан, «Актобе» рассматривает кандидатуры Талгата Байсуфинова и Андрея Карповича на пост главного тренера команды.

Западный клуб уволил Владимира Муханова после поражения от «Тараза» (0:3) в 8-м туре КПЛ.

Байсуфинов покинул должность главного тренера сборной Казахстана в марте. В качестве временно исполняющего обязанности его сменил Карпович, под руководством которого Казахстан сохранил прописку в дивизионе С Лиги наций УЕФА, обыграв Молдову.

Сегодня тренер «Кызыл-Жара» объявил о том, что покидает команду из Петропавловска по собственному желанию.

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