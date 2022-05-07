Замзагуль Файзолланова проиграла нокаутом в дебютном бое в PFL

Теги MMA PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанка Замзагуль Файзолланова неудачно дебютировала в американской лиге PFL, проиграв нокаутом бразильянке Ларисе Пачеко нокаутом уже в первом раунде.

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