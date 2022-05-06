Алюетов возглавил «Женис»

«Женис» объявил о назначении 32-летнего Рината Алюетова главным тренером команды.

В прошлом году казахстанский специалист возглавлял «Жетысу», однако по итогам сезона талдыкорганский клуб не смог сохранить прописку в КПЛ.

Первая тренировка «Жениса» под руководством нового тренера состоится уже сегодня.

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