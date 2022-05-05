Директор «Жениса»: «Смаков вернется в руководство клуба, ведем поиск нового главного тренера»

Директор «Жениса» Ахмад Амиров прокомментировал поражение от «Жетысу» (1:2) в 3-м предварительном раунде Кубка Казахстана.

– Несмотря на результат, игрой и самоотдачей ребят мы довольны. Играли на равных с одним из главных фаворитов Первой лиги. Были близки к своей цели. Забили очень красивый мяч, могли развить успех, но в конце не хватило концентрации и пропустили. Есть много факторов, повлиявших на результат. Думаю, если бы жребий определил хозяином поля нас, то дома мы могли рассчитывать на большее. Очень жаль, что выбываем из борьбы – мы очень хотели попасть в групповой этап, сразиться с клубами КПЛ.

– Самат Смаков продолжит тренировать команду?

– Самат Кабирович вернется в руководство клуба, его роль в нашем клубе очень важна. Мы уже ведем поиск нового главного тренера, скоро сможем назвать имя нового наставника команды.

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