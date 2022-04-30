Али Алиев – главный тренер «Кызыл-Жара»

Али Алиев назначен главным тренером «Кызыл-Жара».

Али Алиев в 2015 году перешел в «Кызыл-Жар СК», где завоевал бронзовые и серебряные медали в качестве футболиста. В сезоне 2017 года команда, при его активном игровом участии, спустя 8 лет, получила право выступать в Премьер-лиге. За этот период Али Алиев провел 75 матчей, забив в ворота соперников 6 голов.

В 2019 году Али Ханалиевич был назначен главным тренером команды «Кызыл-Жар СК».

По итогам сезона 2019 года привел петропавловцев к золотым медалям турнира Первой лиги. Тем самым, клуб вновь вернулся в Премьер-лигу. Али Алиев был признан лучшим тренером турнира в сезоне 2019 года.

Последним клубом Алиева был «Женис».

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