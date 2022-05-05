«Женис» арендовал двух игроков у «Кызыл-Жара»

Портал KazFootball.kz сообщил, что «Женис» арендовал у «Кызыл-Жара» двух молодых игроков.

В столице сезон продолжат 23-летний полузащитник Артеме Черединов и 25-летний защитник Ерасыл Сеитканов.

По информации источник, арендные соглашения с футболистами, не сыгравшими в текущем сезоне ни одного матча за клуб из Петропавловска, рассчитаны до лета.

В среду Черединов отметился дебютным голом за «Женис» в матче третьего предварительного этапа Кубка Казахстана против «Жетысу» (1:2).

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