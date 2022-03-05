Мария Агапова про бой с Мороз: «Клетка закроется, и вся болтовня потеряет смысл»

Казахстанка Мария Агапова завтра, 6 марта, проведет свой четвертый бой в UFC против принципиальной соперницы Марины Мороз.

Своим мнением о бое Мария поделилась у себя на странице в Instagram:

«Мне очень грустно от событий, которые происходят в Украине. Несмотря на всю эту ситуацию, Марина все равно прилетела на этот бой, и это заслуживает уважения! Но наш конфликт начался за долго до событий в Украине. И несмотря ни на что, мы должны решить его в клетке, как бойцы. Марина очень сильный соперник, но завтра я сделаю все, чтобы она ответила за свои слова и поступки.

Бой принципиальный. Я многим пожертвовала во время подготовки, чтобы подготовиться на все сто процентов к этому, самому главному и большому бою в моей жизни. И я готова. Мне нечего бояться.

Да, было много разговоров перед этим боем. Но завтра клетка закроется, и вся болтовня потеряет свой смысл.

Пусть завтра на выходе заиграет моя любимая песня, и начнется моя вечеринка. И пусть повеселятся все, и никто не уйдет обиженным!»

Напомним, что конфликт между спортсменками разгорелся из-за интервью украинки, где она обвинила Агапову в употреблении наркотиков, неадекватном поведении, а также угрозах другим бойцам.

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