«Тобол» не проигрывал в КПЛ почти год. Серию оборвал «Ордабасы»

«Тобол» на выезде проиграл «Ордабасы» (1:3) в 5-м туре КПЛ.

Ранее команда Александра Москаленко не проигрывала в чемпионате на протяжении 15 матчей кряду.

Предыдущее поражение действующих чемпионов в национальном первенстве произошло в апреле прошлого года, в матче с «Каспием». Тогда костанайская команда еще находилась под руководством Григория Бабаяна.

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