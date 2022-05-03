Алиев о ничьей с «Кайратом»: «В первом тайме ребята были немного скованны»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал ничью в матче с «Кайратом» (1:1) в 9-м туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана.

«Во-первых, хочу поздравить всех мусульман с праздником «Ораза айт». Всем желаю блага и мира над нашей страной.

По игре, хотелось бы сказать огромное спасибо обеим командам! Обе команды были хороши. Да, одна оказалась в меньшинстве, и, к сожалению, не хватило времени на те комбинации, которые мы говорим в третьей зоне. Условно, это те передачи, которые должны проходить вертикально между линиями. К сожалению, в первом тайме ребята были немного скованны. То ли волнение было, то ли смена грунта или же алматинский антураж немного повлиял. Из-за этого свалились на длинные и неточные передачи. В перерыве пришлось сделать корректировки и во втором тайме более или менее началось получаться. Соответственно, соперник устал. Очень сложно играть в меньшинстве восемьдесят пять минут. А так, обе команды я благодарю за игру. «Кайрат» за то, что они так героически бились и могли найти свои шансы у наших ворот», – сказал Алиев.

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