Бердыев после матча с «Кызыл-Жаром»: «Тот план, который был до игры, сломался после раннего удаления»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал матч 9-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу против «Кызыл-Жара» (1:1).

– Вы все видели. Тот план, который был до игры, сломался после раннего удаления. Нам оставалось только сдерживать их атаки и бежать в контратаку. В целом, с обороной справились. Хотя и были голевые моменты, но это уже на фоне усталости ребят. Да, в контратаки могли убежать, что-то сделать. Если говорить про результат, то какое-то удовлетворение есть от того, что ребята не сдавались, бежали через «не могу». Формируется характер у молодых игроков. В этом плане шаг есть.

– С чем связано отсутствие Хосе Канте? Есть ли у него травма?

– Травма действительно есть. Его не хватает, и это понятно. Не знаю, будет ли он к следующей игре. У него мышца реагирует... В общей группе он не тренируется, занимается по индивидуальной программе. Мы не рассчитывали на него в этой игре. Не знаю, может, подойдет к следующему матчу.

– Как вы оцените игру Артура Шушеначева во второй половине матча? Трибуны в его адрес скандировали: «замена».

– Если ты любишь команду и команде тяжело, а в данном случае нам было очень тяжело... Те, кто так кричит – они вообще болельщики «Кайрата»? Этих молодых ребят надо поддерживать. Получается что-то или не получается. Безусловно, Артур там без поддержки один был и играл против трех центральных защитников соперника. Плюс не было поддержки из глубины. И он просто один был. Он старался, насколько это возможно. Его менять нельзя было, только потому, что у соперника высокорослая команда, которая является одной из лучших в лиге при игре на стандартах. Если бы убрали Шушеначева, то у нас были бы проблемы при стандартах. Не думаю, что кто-то вышел бы и сыграл лучше его. Потому что он просто один играл против троих. Это очень сложно.

– Согласны ли вы, что у Рикарду Алвеша реально красная карточка?

– Я не видел, мне сложно говорить. Судья дал красную. Но в начале игры это обидно, мне так кажется.

– Алвеш до этого не забил два пенальти, сегодня получил красную карточку. Вы чувствуете, что на него идет особое давление, тем более он капитан?

– Нет, Рики – достаточно опытный игрок. Незабитый пенальти на него не влияет. Просто в этой игре не он бил бы пенальти, а Шушеначев или Жоао. А так, на него нет такого давления, на молодых может только.

– Как вы перестроили игру после удаления и все ли удалось игрокам исполнить для достижения результата, чтобы взять одно очко?

– Момент с удалением я не видел, обязательно посмотрю. Если есть какие-то спорные решения пятьдесят на пятьдесят, то в начале матча этого нельзя делать. Если явное, то тогда да. Что касается перестроения, то я благодарен Жоао, который опустился в центральную тройку хавбеков. И выполнил тот объем работы, который ему несвойственен. Вообще Жоао один из тех игроков, с которого ребята берут пример. Он полностью выкладывается, отрабатывает и вперед, и назад. И сегодня выполнил такой большой объем работы. Заменил его только потому, что он не успевал в некоторых фрагментах после атаки. Поэтому перестроения у нас были правильные. Другое дело, что на фоне усталости ребята 2-3 голевые ошибки совершили.

– Многие отмечают, что долгое время в старте не выходит Гулжигит Алыкулов. Хотя в прошлых сезонах он считался одним из лучших дриблеров. Также вопрос, когда мы наконец-то увидим Давида Экве, потому что на правом и левом фланге обороны многие игроки уже «наелись»?

– Экве получил травму крестообразных связок, играя за «Кайрат-Жастар». Теперь молодой парень поедет в Польшу на операцию. Яцек договорился там. Потеряли мальчика, который очень талантлив, быстр и адаптировался неплохо.

Касаемо Алыкулова, если бы не удаление, то Жига вышел бы. Мы играли 5-3-2, а в конце хотели 5-2-3. И как раз он или Данияр с Жасуром выходили бы под эту схему. Но в связи с удалением он уже никуда не попадал. А тренируется он хорошо, сейчас в хорошей форме.

– Учитывая кадровую ситуацию. Есть ли возможность вернуть тех игроков, которые в аренде?

– Не знаю. Самое важное, есть у нас или нет Маки Баньяк. Если Маки есть, то мы уже оживаем сразу. Играем в 4 защитника, и те игроки группы атаки, которые сидят в запасе, они выходят и большой группой атаки мы атакуем. Понятно, что «малыши» играют – Касабулат, Буранчиев. Но хотелось бы, чтобы мы играли больше впереди с этой талантливой молодежью. Но не получается пока. Если Маки будет, то это другой вопрос. Если его не будет, то опасно играть в 4 защитника с Арсеном или с Дамиром, потому что у них еще нет опыта игры.

– Когда восстановится Маки?

– В середине мая должна закончиться реабилитация. После международного окна надеемся, что он будет в строю. Ну не хватает нам центральных защитников. Вы сами это видите.

– А что с Яцеком?

– Это моя вина, что в той игре я его выпустил. Хотя не должен был. Тут и его эмоции: «коуч, я могу, я хочу». Мы проигрывали, и он подходит, говоря: «выпусти, выпусти». Хотя врачи не очень советовали. Выпустил, и у него в итоге усугубилась травма. Сегодня делали УЗИ, у него еще есть остаток. Он тоже просился на 15-20 минут, но я боялся его вновь потерять.

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