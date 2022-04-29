Али Алиев возглавит «Кызыл-Жар» (В. Жарков)

Журналист Владимир Жарков сообщил, что преемником Андрея Карповича в «Кызыл-Жаре» станет Али Алиев.

В свою очередь, временно исполняющим обязанности тренера «Жениса» станет Самат Смаков, после чего его сменит Ринат Алюетов.

Ранее Али Алиев возглавлял команду из Петропавловска в 2019 году, под его руководством она вышла в КПЛ.

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера